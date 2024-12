Eaux et Forêts de Rufisque : Un ressortissant chinois jugé pour avoir tenté de corrompre un responsable forestier Le ressortissant chinois Zhang Yong Ming a tenté de soudoyer le capitaine Aly Bocoum, chef du service départemental des Eaux et Forêts de Rufisque, le 11 novembre dernier. Celui-ci avait reçu une sollicitation portant sur la somme de cinq millions FCfa venant du Chinois, qui souhaitait un prolongement de l'ordre de déguerpissement en contrepartie.



Plus en détails, selon l’information partagée par le quotidien « L’As », Zhang Yongming exploite 10 hectares à la forêt classée. Un champ de légumes où il emploie au moins 40 individus. Suite à son installation illégale, il lui a été notifié de déguerpir le 11 novembre 2024.



À la date échue, il a voulu un prolongement de 3 mois, moyennant 5 millions FCfa. Arrêté et placé sous mandat de dépôt le 13 novembre dernier, Yong Ming a fait face hier aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour corruption. Devant la barre, le prévenu a reconnu les faits. Selon lui, l’officier des Eaux et Forêts a mal compris ses intentions.



« Je ne comptais pas le soudoyer. Je ne savais pas qu'il y avait un problème avec le fait de lui proposer de l'argent pour le rallongement du délai », déclare le prévenu. Le juge lui demande s’il oserait agir ainsi en Chine. Il a répondu par la négative, avant de présenter ses plates excuses.



La partie civile a réclamé un million en guise de dommages et intérêts. Le parquet a requis un an ferme. La défense plaide la magnanimité du tribunal.



Le journal indique que finalement le juge a requalifié les faits en tentative d’escroquerie et condamné le prévenu à 6 mois de sursis. Il devra allouer 500 mille francs au plaignant, pour la réparation du préjudice.



