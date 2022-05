Ebouillantée par sa belle-sœur Soda Guèye complètement défigurée après son accouchement Agée d’une vingtaine d’années, Soda Guèye ne va plus retrouver sa beauté d’antan. La jeune femme qui vient d’accoucher a été complétement défigurée par sa belle-sœur qui lui a versé une marmite d’eau bouillante. Une affaire qui s’est passée dimanche dernier à Zac Mbao

Ayant accouché dernièrement et n’ayant même pas encore eu le temps de baptiser son enfant, Soda Guéye, qui rêvait d’une mise en beauté et d’un joli make up le jour de son baptême, ne va pas voir son rêve se réaliser de sitôt.



Pour cause, elle a été complètement défigurée par sa belle-sœur qui l’a ébouillantée, dimanche dernier. Atteinte au visage, au dos et à la poitrine, la jeune dame souffre atrocement. Et selon même certaines indiscrétions, son bébé serait également légèrement touché par l’eau bouillante, au niveau des membres inférieurs.



Le jour des faits, nous dit-on, la jeune maman était dans sa chambre à coucher en compagnie de son époux alors que son nouveau-né était couché sur lit. Et alors qu’elle ne s’y attendait pas, sa belle-sœur, Seynabou Bop, est brusquement entrée dans sa chambre avec une marmite d’eau bouillante entre les mains



Des accusations de dëmm à l’origine des faits



Et sans réfléchir, elle a versé le contenu sur la jeune maman qui a sursauté. Sur le feu de l’action, elle a glissé sur les carreaux et s’est retrouvée à terre. Et comme si cela ne suffisait pas, la dame en question qui voulait achever son plan sadique a encore pris le restant de l’eau bouillante pour le lui verser dessus. Et dire que celle-ci est la femme de son frère.



Vivant dans le même domicile, Soda Guèye et Seynabou Bop étaient pourtant en de bons termes au début. Mais au fil du temps, leurs relations se sont détériorées, au point qu’elles se regardaient en chiens de faïence.



Des antécédents que Seynabou Bop a certainement accumulés durant tout le temps que Soda Guèye était en état de grossesse. Selon des sources proches de la famille, elle reproche à sa belle-sœur de l’avoir traitée de «dëmm» (sorcellerie).



Quoi qu’il en soit, une plainte a été déposée au commissariat de Zac Mbao par la jeune dame brûlée. Et c’est hier que la mise en cause a été convoquée par les limiers. Seulement, elle n’y a pas déféré.



Auparavant, plusieurs médiations avaient été entamées pour que l’affaire soit étouffée et gérée en famille, mais vu les graves blessures de la nouvelle maman, l’affaire a finalement été portée devant la justice.

