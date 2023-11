École Malika plage en état de délabrement très avancé

L’école primaire de Malika plage se trouve dans un état de délabrement très avancé. Le directeur de l’établissement, Serigne Aziz Guèye lance un cri du cœur et sonne l’alerte. « Depuis quelques années, l’école est complètement délabrée. La mairie est intervenue en réfectionnant six salles de classe, il y a trois ans. Mais actuellement, la situation s’est aggravée, car nous n’avons plus de toit dans les salles de classe. Le soleil nous fatigue et à chaque fois la rouille tombe sur les enfants. S’il y a du vent, les toits s’envolent parce que c’est en zinc. Parfois, nous sommes obligés de poser des briques pour les retenir et ce n’est pas prudent, car ça peut tomber à tout moment », se plaint le directeur, nous apprend Rewmi.



En cette période où le froid est attendu, le directeur exprime son inquiétude et invite les autorités à venir en aide aux enfants de son établissement. « Nous allons vers la fraîcheur et les élèves risquent de souffrir avec le froid, parce que l’école se trouve près de la mer et les salles de classe n’ont ni toit ni fenêtres. Les enfants ne sont pas protégés. Les conditions ne sont pas réunies pour un bon déroulement des apprentissages ici. Nous sollicitons vivement la réaction immédiate des autorités pour protéger les enfants de cet établissement », lance-t-il.