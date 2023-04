Économie numérique : La banque mondiale augmente le débit du Sénégal à hauteur de 91 milliards de francs CFA

Le ministre des finances et du budget a procédé ce jeudi à la signature de l’accord de financement par la banque mondiale à l’économie numérique au Sénégal. L’institution financière représentée par Keiko Miwa, nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal va débloquer 150 millions de dollars soit 91 milliards de francs cfa pour l’accélération de l’économie numérique. Ce financement octroyé par la banque mondiale et qui soutient l’axe 1 du PSE notamment la transformation structurelle de l’économie et la croissance, reste une réponse aux préoccupations des acteurs du numérique.



Le ministre Mamadou Moustapha Bâ, au cours de la cérémonie de signature cet après-midi, rappelle que ce financement contribue à l’amélioration d’un environnement juridique, réglementaire et institutionnel favorable à l'économie numérique et respectueux du climat, mais également le développement d’une infrastructure haut débit résiliente en mettant l'accent sur la dorsale nationale en fibre optique et sur la connectivité du dernier kilomètre dans les zones de la Casamance et du Bassin arachidier.



Ce financement permettra aussi de soutenir la transformation numérique du secteur public en renforçant les bases techniques et les services de l'administration en ligne et l'adoption du numérique par une amélioration de l'alphabétisation et des compétences numériques, en particulier chez les femmes et les jeunes, ainsi que l’accroissement de l'accès aux informations de santé pour améliorer la prestation des services de santé.



Pour sa part, la nouvelle directrice des opérations de la banque mondiale pour le Sénégal précise que le projet est structuré autour de quatre composantes clés, qui appuient les principaux objectifs des stratégies du gouvernement, y compris de la Stratégie Sénégal Numérique 2025 et du Programme de Digitalisation du Système de Santé de 2021.



Les activités à financer renforceront l'environnement juridique, réglementaire et institutionnel de l'économie numérique, étendront la connectivité haut débit abordable et résiliente dans les zones reculées, amélioreront les compétences numériques de la population, dynamiseront les services publics numériques et développeront des systèmes de santé numériques sélectionnés pour une meilleure prestation des services de santé.



La cérémonie de signature s’est déroulée en présence des équipes du ministère des télécommunications et de l’économie numérique qui sera chargé de piloter ce projet qui va considérablement et positivement impacter « le quotidien numérique » des populations.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Economie-numerique-La-ba...