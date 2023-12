Economie sénégalaise : l’agriculture ne pèse que 15% du pib

Malgré les chiffres de productions agricoles record annoncés chaque année par le Gouvernement, la contribution du secteur primaire au PIB n’est que de 15%. Ce alors qu’il emploie près de 70% de la population. Un tel paradoxe a été déploré hier par le ministre des Finances et du Budget.



Selon LeTémoin, Mamadou Moustapha Ba présidait l’ouverture officielle de la sixième édition du Forum national sur le foncier. Le ministre des Finances et du Budget estime que ‘’cette réalité, largement partagée par les pays en développement, demeure la principale entrave à la réalisation de la souveraineté alimentaire’’.



Il a relevé que le Forum sur la gestion foncière et la souveraineté alimentaire intervient au moment où se tient à Dubaï la 28ème Conférence des parties sur le climat (COP 28). Mamadou Moustapha Bâ, s’est dit ‘’convaincu’’ que le Sénégal atteindra l’objectif de la souveraineté alimentaire, au vu de la démarche multi-acteurs qu’il a adoptée.