Economie sénégalaise : le candidat Khalifa Ababacar Sall ambitionne de redresser la barre commerciale

Le marché africain est en pleine croissance: le Sénégal, à travers les ressources de ses différentes régions, doit y trouver toute sa place.



Nous créerons des emplois et de la valeur ajoutée avec le développement d’unités industrielles de Transformation pour le séchage et fumage des produits de la mer à grande échelle ; la transformation de nos fruits et légumes de notre lait et de nos céréales locales; le travail du cuir et des peaux ; la fabrication et l’entretien de nos machines agricoles.



Nous fabriquerons nos propres médicaments de base et nos propres matériaux de construction.



Nous transformerons nos ressources naturelles ici, au Sénégal, au lieu de vendre nos matières brutes.



Nous soutiendrons l’entrepreneuriat féminin et celui des jeunes en rassemblant, dans des zones industrielles, les grandes et les petites entreprises, les centres de formation et les administrations.



Nous encadrerons les importations, pour protéger la croissance de nos industries naissantes. Protéger et encourager nos industries, pour que chaque Sénégalais et que Sénégalaise puisse vivre et s’épanouir durablement

. #senegal #kebetu #sn2024ks