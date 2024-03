Économie verte/ 2e édition de Women Entrepreneurs for Africa : 3000 femmes seront subventionnées Des subventions de 5000$, des services de de mentorat de réseautage, c’est l’initiative qu’a pris la Fondation Tony Elumelu (TEF). La deuxième édition de l’initiative Women Entrepreneurs for Africa (WE4A) vise à autonomiser les entrepreneures sénégalaises de plus de 18 ans dans le secteur vert (agriculture, halieutique, etc.).

L'initiative WE4A vise à renforcer l'inclusion économique et l'autonomisation des femmes africaines qui possèdent ou aspirent à créer des entreprises vertes. En partenariat avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et l'Union européenne (UE), WE4A offre un soutien essentiel, notamment l'accès au financement, aux opportunités de marché, à l'enrichissement des connaissances et à la formation technique adaptée aux entrepreneures sénégalaises.



Cette deuxième édition du programme sera déployée au Sénégal, mais au Mozambique, en Tanzanie, en Ouganda, au Malawi, au Kenya, au Cameroun et au Togo. Les participantes sélectionnées bénéficieront d'une formation en gestion d'entreprise www.TEFconnect.com d'une formation sur l'économie verte et l'inclusion numérique, d'un mentorat et d'une subvention de démarrage non remboursable de 5 000 dollars américains.



Somachi Chris-Asoluka, PDG de la Fondation Tony Elumelu, a souligné l'importance des femmes dans la promotion du développement durable en Afrique. Elle a déclaré : "En investissant dans les entrepreneures africaines, en particulier celles du secteur vert, nous pouvons débloquer un immense potentiel de croissance et de prospérité durables en Afrique, contribuant ainsi à créer davantage d'emplois sur le continent."



L'initiative WE4A bénéficie du soutien indéfectible de la Fondation Tony Elumelu, de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et de l'Union européenne (UE), démontrant ainsi leur engagement envers l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes en Afrique.



