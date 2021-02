Écurie Thiaroye/Baye Mandione 2: au nom du père et du grand frère.... Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021 à 05:45 | | 0 commentaire(s)| Le benjamin de la famille a suivi les pas de son père et de son grand frère, Baye Mandione. lui, c'est Baye Mandione 2 de l’Écurie de Thiaroye qui a débuté sa carrière dans l'arène en 2015-2016 avec huit (8) combats au compteur pour six (6) victoires et deux (2) revers. En attendant des horizons clairs pour la lutte, il se prépare dans son coin pour aller défier le dangereux Fourrière. Questionné sur le combat: "on ne connaît pas la peur et je suis plus courageux que mon grand frère", a-t-il dit.



