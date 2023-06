Éducation: Amadou Ba, Premier Ministre préside la 11 ème édition de la Synthèse de philosophie du Professeur Songdé Diouf Le Premier Ministre Amadou BA a présidé ce dimanche 25 juin 2023 la 11 ème édition de la Synthèse de philosophie animée par le Professeur Songdé Diouf. Malgré une chaleur de plomb et une forte canicule, plus de 2000 élèves en classe de terminale , venus d'un peu partout de la région de Dakar, ont convergé vers le Monument de la Renaissance Africaine sis à Ouakam.

Venu avec une forte délégation dont le Ministre de la Jeunesse Pape Malick NDOUR, le Premier Ministre Amadou BA a été accueilli avec les honneurs par l’hôte du jour le Professeur Songdé DIOUF et le Maire de Ouakam.



Le Premier Ministre Amadou BA a tenu à encourager les élèves qui ont répondu massivement à l'appel du savoir pour mieux aborder ce premier diplôme qui leur ouvre les portes de l'université. "Le Bac est une étape et je souhaite que vous réussissiez vos masters, vos doctorats" leur a notamment conseillé le Premier Ministre.



Placée au rang des priorités dans la mise en œuvre des politiques publiques, la jeunesse est, comme le rappelle le Président Macky SALL, le cœur battant de la Nation ; le présent et l'avenir de notre pays.



A cet effet, le Premier Ministre a tenu à rappeler aux élèves qu'ils constituent la relève générationnelle qui ne doit être guidée que par la quête du savoir. Dès lors, Amadou BA a fortement condamné les violents événements du début du mois de juin qui ont durement éprouvé le temple du savoir qu'est l'Université Cheikh Anta DIOP. "Le Président Macky SALL prendra toutes les dispositions requises pour réhabiliter l'université afin qu'elle puisse vous accueillir vous, futurs bacheliers, dans d'excellentes conditions".



Magnifiant la discipline des élèves qui ont tenu à suivre le cours du professeur Songué DIOUF sous le chaud soleil, le Premier Ministre leur a balisé les chemins de réussite articulés autour de la performance dans l'acquisition de compétences utiles à notre pays. "Le Président Macky SALL a fait le choix de construire le Sénégal avec sa jeunesse. Aucun effort ne sera de trop pour créer les conditions de votre plein épanouissement".



"Au-delà du baccalauréat, je souhaite que vous soyez tous des acteurs imporants pour l'émergence de ce pays que nous avons aujourd'hui le privilège de servir aux côtés du Président de la République Macky SALL".



Le professeur Songué DIOUF a fortement remercié le Premier Ministre Amadou BA qui a accepté d'être le parrain de cette cérémonie sans aucune contrepartie politique. "Tout simplement parce qu'il est mû par cette volonté d'accompagner la jeunesse pour leur permettre de tirer profit de ces belles occasions de partage de connaissance". A ce titre, le Premier Ministre a marqué toute sa disponibilité pour accompagner toute la logistique de ce cours magistral qui porte l'empreinte d'une pédagogie par l'excellence.

















