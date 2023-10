Education: L'Audit sur la qualité des établissements de formation professionnelle partagé

Le ministère de la Formation Professionnelle de l'Apprentissage et de l'insertion a partagé avec les responsables des établissements de formation professionnelle et technique privé de l'inspection d'Académie de Dakar les résultats issus de l'Audit sur la qualité des établissements de formation professionnelle. Dans une perspective de pérenniser les activités de promotion de la qualité dans les établissements privés, il est prévu de mettre en place des cadres locaux et nationaux d'échanges, de réflexion, de proposition en vue d'améliorer le pilotage du secteur privé de la FPT. A ce titre, il est prévu lors de ces rencontres, la validation des outils et procédures de mise en place des cadres de pilotage par les acteurs concernés.