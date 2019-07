Education: Macky propose des concertations sur les problématiques du Système

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République a invité, ce jeudi le gouvernement et les acteurs de l’éducation nationale à réfléchir sur les problématiques du système éducatif sénégalais. Selon lui il y’a des défis à relever notamment la revalorisation du système éducatif Sénégalais.



Il se prononçait à la cérémonie de remise de distinctions aux meilleurs élèves du Sénégal (Concours général).



Le chef de l’Etat a également annoncé que la promotion de l’excellence à l’école occupe une place prioritaire dans la mise en œuvre de la phase 2 du plan Sénégal Émergent.



Dans son discours, le président de la République a également invité les lauréats à s’inspirer de Rose Dieng Kuntz, marraine de l’édition de cette année du concours général pour aspirer à contribuer de manière efficace et exemplaire à l’émergence du pays.



Pour rappel, Rose Dieng Kuntz est la première femme africaine admise à l’école polytechnique de France et pionnière de l’intelligence artificielle.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos