Education/ Sans bus de transport depuis 3 mois: Les agents du Ministère de l’éducation nationale, en détresse, appellent au secours Le Ministère de l’éducation nationale semble n’accorder aucune importance à la facilitation du transport à ses agents, accrédités, ayant obligation de servir ou de travailler à Diamniadio. Ces derniers, sont sans bus de transport depuis 3 mois. Souvent, ils prenaient le temps, d’essayer avec les bus des autres Ministères, transférés à Diamniadio, dont l’urbanisme, Enseignement Supérieur, Formation professionnelle et Commerce, pour répondre aux exigences du travail.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 22:32

Le Sénégal est un pays avec beaucoup de paradoxes. Les autorités étatiques, devant garantir une gestion équitable et équilibré des affaires de la société ne semblent parfois, pas prendre au sérieux, la situation des travailleurs. Raison, les travailleurs du Ministère de l’Education nationale, affectés à Diamniadio, ne remplissent plus depuis 3 mois, leurs obligations de travail. Sans bus, ils ne peuvent plus effectuer correctement le déplacement vers le site Ministériel.



Ainsi, ils constatent que leurs camarades des autres ministères les aider à faire le déplacement avec leurs bus. Malheureusement, lesdits responsables de ces Ministères, précités, refusent depuis le déclenchement de la pandémie de la Covid 19 de les accepter dans leurs bus.



Désarmés, puisque n’ayant plus de moyens de locomotions, ils peinent à remplir l’obligation de travailler dans les locaux du Ministère de l’Education nationale. Sachant que la sphère Ministérielle de Diamniadio n’est pas accessible. L’idéal serait pour tout travailleur, affecté dans ce site d’avoir la possibilité d’être convoyé par Bus, affrété par le Ministère de tutelle.



Ces agents désemparés, découvre-t-on, se posent beaucoup de question de ce qui est arrivé à leur bus qui ne se pointe plus depuis longtemps. Et pourtant, regrettent-ils, leur Ministère a le plus grand budget. « Comment se fait-il qu’ils ne puissent pas disposer de bus, juste pour aller travailler de manière tranquille ? », s’interroge-t-on.



Seulement, ils regrettent un laxisme de leur Ministre de tutelle qui n’a fait aucun effort pour changer la donne. Ce faisant, ils cherchent à savoir ses motivations qui l’obligent à rester indifférent face à cette situation dramatique, contraire aux aspirations affichées pour un bon fonctionnement de l’éducation nationale.



