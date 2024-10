Éducation à Vélingara : un début d'année scolaire sous le signe de la précarité et des manques criants Le département de Vélingara, dans la région de Kolda, fait face à des difficultés majeures à la veille de la rentrée scolaire 2024. À deux jours du début des enseignements-apprentissages, de nombreuses écoles de l'élémentaire et du moyen ne sont pas en mesurez d'ouvrir leurs portes dans des conditions optimales.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2024 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal Quotidien, lors d'un Comité départemental de développement, l'Inspecteur départemental de l'éducation, Maguette Diop, a révélé que 65 manquent d'enseignants à l'appel pour cette rentrée, un déficit aggravé par la multiplication des classes spéciales (586 en tout), qui nécessite un nombre important de personnel supplémentaire.



En plus du manque d'enseignants, les écoles de Vélingara comptent 266 abris provisoires, des installations précaires qui, dans bien des cas, ne seront pas prêtes pour accueillir les élèves en raison de la saison des pluies et du manque de matériaux. Un autre problème majeur est le manque de tables-bancs.



Dans toute la région de Kolda, les autorités académiques recherchent 6 000 unités pour répondre aux besoins urgents



L'inspecteur Maguette Diop a appelé les collectivités territoriales à soutenir les efforts pour combler ces lacunes, notamment en matière de mobilier et de fournitures scolaires, tout en soulignant l'importance des travaux de désherbage dans les écoles.



Sans ces mesures, ajoute le journal, de nombreux élèves risquent de débuter leur année scolaire dans des conditions précaires, voire de ne pas commencer du tout.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook