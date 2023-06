Éducation et formation à genoux : La Cosydep alerte le Président Macky Conscient de la situation politique et sociale qui prévaut dans ce pays, le Bureau du Conseil d'administration (Bca) de la Cosydep a jugé nécessaire d’initier une consultation urgente, afin d’examiner les impacts directs des affrontements dans le secteur de l’éducation et de la formation par le biais d’un communiqué rendu public

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2023

Mettant en exergue tous les impacts directs que les affrontements récents ont causés dans le secteur de l’éducation de la formation, le Bca de la Cosydep constate que les établissements scolaires et universitaires ont été particulièrement ciblés par des manifestants qui ont saccagé le mobilier et détruit plusieurs supports en plus des jets de gaz lacrymogènes dans des écoles et universités.



En dépit de ces faits marquants qui préoccupent plus d’un, le bureau de la Cosydep déplore avec toute son énergie la violence exercée sur des enfants ainsi que des menaces de perturbation sur le dernier trimestre de l’année scolaire face à la précocité de l’hivernage, aux écoles pas toujours aux normes, aux grèves, entre autres suspensions de cours ainsi que des arrestations d’élèves et enseignant.



La Cosydep n’a pas manqué de lancer un message pressant auprès du Président de la République, Macky Sall, pour s’adresser à la Nation en vue de rassurer les citoyens en particulier les enfants, faire renaître la confiance pour restaurer la paix et la sécurité dans le pays sans oublier d’aménager une place importante aux jeunes dans le dispositif du dialogue, pour mieux les écouter et mieux les comprendre.



Elle invite l’opposition à s’adresser aux manifestants pour impulser un retour rapide au calme et à la sérénité. La Cosydep a terminé par une recommandation de préserver la mission principale de l’école, notamment en situation de crise, en évitant de la brouiller par des discours et décisions pouvant semer le doute sur le sens et l’utilité de ce qu’on apprend ; et invite à veiller à ce qu’aucune velléité endogène ne vienne remettre en cause la stabilité de l’espace scolaire.



Pour ce faire, elle précise qu’il convient de rendre fonctionnel, même en situation de crise exogène, le dispositif de monitoring et de prêter attention aux alertes des partenaires.

Tribune



