Éducation : la DPRE lance une série d'exercices de diagnostic sectoriel à travers le RASEN.

Dans le cadre de ses missions, la direction de la planification et de la réforme de l'éducation (DPRE) a organisé un atelier ce 05 avril 2023 à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio, pour lancer officiellement le rapport d'État sur la situation de l'éducation nationale, appelé RASEN.

Premier du genre dans le système éducatif sénégalais, ce projet proposé par l'IPE pôle de Dakar, en compagnie de toutes les parties prenantes, va servir de cadre d'échanges, d'exercices diagnostic sectoriels, mais également de renforcement de capacité des membres de son équipe technique pour les 05, 06 et 07 de ce mois d'avril.



Selon le directeur de la planification et de la réforme de l'éducation (DPRE), ce programme déjà expérimenté en Afrique comme en Mauritanie, constitue un jalon primordial pour rétablir le paysage éducatif du Sénégal. Ainsi, il déclare : "C'est aujourd'hui que nous avons la chance de lancer cet exercice systémique sur la base de la démarche scientifique proposée par l'Ipe qui nous permettra d'établir ce diagnostic là et de faire la photographie à un moment crucial. Nous sortons de la Covid-19 où beaucoup de moyens ont été insufflés par les autorités dans le système éducatif pour sauver les années passées et même tenir la résilience", a-t-il fait savoir en rassurant que ca sera le moment à travers les diagnostics de voir les financements qui ont été mobilisés pour pouvoir réaliser un certain nombre de programmes que sont les activités que ces financements ont permis d'adresser.



En plus de ces avantages énumérés, "le RASEN permet également de pointer les défis à relever, notamment à l'issue de ce grand choc endémique qui a affecté toutes les sciences éducatives", a soutenu Cheikhna Lam.