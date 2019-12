Égoïsme de Salah envers Mané : Nabil Djellit annonce le pire pour Liverpool Liverpool s'est offert son dauphin Leicester, lors du Boxing Day (4-0). Si Firmino a marqué un doublé, Sadio Mané et Mohamed Salah sont eux restés muets.

Les Reds sont plus que jamais proche d'un titre qui leur échappe depuis plus de 30 ans. Mais l'entente entre le trio du feu d'attaque commence à se perdre au fil des matches et des tensions apparaissent à cause de l’égoïsme de Salah, selon plusieurs observateurs.



C'est ce qu'a exprimé le journaliste de Canal plus, Nabil Djellit, sur son compte Twitter après le carton contre les Foxes : « Je crois que l’attitude de Salah commence à sérieusement gaver Mané. Firmino ne dit jamais rien, pas le cas du Sénégalais. Le trio pourrait se fissurer les prochaines saisons… Je crains, hélas, encore une fois d’avoir vu juste », a dit le journaliste.



On se rappelle tous des dernières tensions entre les deux hommes mais même si les deux se sont réconciliés après, des nouvelles tensions risquent de refaire surface si Klopp ne parvient pas à calmer le Pharaon pour qu'il devient plus altruiste dans son jeu.



