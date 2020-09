Egypte : la Caf propose son aide pour retrouver le trophée disparu Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Détentrice d’un trophée original de la Can suite à ses trois victoires consécutives 2006, 2008 et 2010, la Fédération égyptienne a annoncé vendredi qu’elle a égaré cette coupe. Ce dimanche, la Confédération africaine de football (Caf), dont le siège se situe au Caire, a fait savoir qu’elle est prête à apporter son aide aux […] XALIMANEWS- Détentrice d’un trophée original de la Can suite à ses trois victoires consécutives 2006, 2008 et 2010, la Fédération égyptienne a annoncé vendredi qu’elle a égaré cette coupe. Ce dimanche, la Confédération africaine de football (Caf), dont le siège se situe au Caire, a fait savoir qu’elle est prête à apporter son aide aux Pharaons pour remettre la main sur le trophée. «La Caf a été informée de la disparition des trophées de la Coupe d’Afri­que des Nations par le biais du secrétariat de la Fédération égyptienne de football. Nos portes sont ouvertes et la Fédéra­tion peut compter sur notre soutien dans la recherche de ces souvenirs inestimables», a an­noncé l’instance panafricaine sur Twit­ter.

Pour l’heure, la Fédération, qui a ouvert une enquête, n’a absolument aucune idée de l’endroit où peut se trouver le trophée. La Ligue des champions en Asie

Restons avec la Caf qui annonce un changement concernant la Ligue des champions ! Prévus initialement au Cameroun, puis en aller-retour dans les pays concernés, les matchs restants de la Ligue des champions africaine devront finalement avoir lieu à Doha ou Dubaï. C’est ce qu’aurait décidé le Comité exécutif de la Caf

Après le désistement du Cameroun qui a refusé d’accueillir les demi-finales et la finale de la Ligue des champions de la saison 2019-2020, la Caf qui avait pourtant cru trouver une solution dans les matchs aller et retour à Casablanca et au Caire se retrouve à nouveau dans l’embarras. Mais elle a été freinée par le Covid-19 qui se propage dans ces pays.

Le Comité exécutif de la Caf se réunira lundi pour décider du pays qui accueillera le reste de la C1 africaine. Il semble cependant que l’instance dirigée par Ahmad Ahmad ait jeté son dévolu sur un pays du Golfe, nous apprend le quotidien Al Massae.

Les affiches des demi-finales de la Ligue des champions opposent d’une part le Raja de Casablanca au Zamalek du Caire, et d’autre part le Wydad de Casablanca à Al Ahly du Caire. Le Quotidien



Source : Source : https://xalimasn.com/egypte-la-caf-propose-son-aid...

