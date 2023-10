El Hadj Mansour Mbaye fête son anniversaire, ce lundi 17 octobre

Le 17 octobre marque l’anniversaire du patriarche El Hadji Mansour Mbaye.



Le 17 octobre marque l’anniversaire du patriarche El hadj Mansour Mbaye. Un homme dont les avis, les conseils et les prières nourris par l’expérience d’une vie bien remplie comptent pour beaucoup de Sénégalais. Un homme qui ne s’attend jamais aux éloges et aux remerciements qu’il mérite pourtant et qu’il distribue aux personnes qui l’entourent a chaque prise de parole.



Cet homme d’une dimension internationale dont la famille et les proches célèbrent l’anniversaire ce mardi 17 octobre fait partie des sages qui savent parler au peuple dans des moments de joie comme dans des moments de peine.



El Hadji Mansour est un patriote reconnu qui sait se hisser au dessus des clivages en plus d’être un fervent Talibè cheikh formé par l’école de Tivaouane mais par son ouverture d’esprit à ses entrées dans toutes les familles religieuse.



Homme multidimensionnel, El Mansour Mbaye est incontournable dans l'échiquier politique. Ce, depuis Lamine Guèye, Leopold Sedar Senghor, en passant par Abdou Diouf, Me Abdoulaye Wade et Macky Sall.



Plusieurs rues, avenues et édifices portent son nom. On peut citer l'ancien rond point Bceao rebaptisé Place El Hadji Mansour Mbaye par le maire de la Médina Bamba Fall, le studio El Hadji Mansour Mbaye de la Sen Tv qui fait le bonheur des auditeurs de Bougane Gueye Dany et récemment l’avenue Biscuiterie porte son nom.

La Nation toute entière le célèbre, lui rend hommage et prie le bon Dieu de le garder encore longtemps parmi nous.



