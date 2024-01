El Malick Ndiaye: « Les sages du Conseil Constitutionnel viennent de créer le précédent le plus dangereux de l'histoire politique du Sénégal... » Le Président Ousmane SONKO s’est battu avec l'ensemble des patriotes et des forces vives de la nation jusqu'à la toute dernière minute, mais les sages du Conseil Constitutionnel viennent de créer le précédent le plus dangereux de l'histoire politique du Sénégal et le peuple sénégalais retiendra.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Janvier 2024 à 01:05 | | 0 commentaire(s)|

Ils ont aussi écarté des candidats qui ont soit des représentativités parlementaires soit des bases politiques bien identifiées dans des conditions très contestables.



C’est quand même incompréhensible qu’un candidat de l’opposition puisse tenter de faire éliminer un autre du même camp. L’histoire retiendra aussi!



Alhamdoulilah bi nihmatihi!



PROS avait tout prévu et montre à la face du monde qu’il n’est pas un homme de pouvoir mais un libérateur de son peuple.



Quelle belle intelligence politique !

Ils croyaient qu’en lui barrant la route, le projet aller s’estomper.



PROS aura réussi à préserver le projet jusqu’au bout.



Ce PROJET pour un Sénégal souverain dans une Afrique en progrès est insaisissable parce qu’il circule dans les veines des tous les patriotes.



Patriotes d'Afrique, nous sommes prêts depuis l'entame du projet et ce soir démarre la toute dernière ligne droite de la concrétisation du PROJET et de la conquête du pouvoir dans 35 jours. Nous gagnerons ce combat pour les détenus politiques , pour nos martyrs et pour le PROS.



Ils croyaient qu’en lui barrant la route, le projet aller s’estomper. PROS leur a montré que Pastef a plusieurs têtes.

Nous avons créé et porté un projet, modelé à toutes ossatures patriotiques, quel que soit le patriote qui le portera , la victoire au 1er tour est déjà acquise.



Patriotes Africains du Sénégal, restons focus pour le triomphe du PROJET.



Ensemble vers la Victoire au 1er tour.



Diomaye mooy Sonko !



#diomayemooysonko #DiomayePrésident #SonkoPresident2024 #SunuElection2024



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook