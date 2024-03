Election Présidentielle 2024 au Sénégal : Les Résultats Globaux provisoires en Espagne La forte mobilisation des Sénégalais vivant en Espagne lors de cette élection revêt une importance capitale, mettant en évidence leur attachement profond à leur patrie et leur volonté déterminée de façonner l'avenir politique de leur nation.

L'acceptation sans réserve des résultats par les représentants des candidats témoigne de la crédibilité du processus électoral.



Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2024 à 23:44 | | 0 commentaire(s)|

Nombre d’Electeurs Inscrits : 39.616



Nombre de Votants : 19.867



Nombre de Votants hors bureau originel : 54



Nombre de Bulletins nuls : 89



Suffrages valablement exprimés : 19.867



Ont obtenu



Boubacar Camara : 23



Cheikh Tidiane Dièye : 04



Déthié Fall : 20



Daouda Ndiaye : 07



Habib Sy: 07



Khalifa Ababacar Sall: 84



Anta Babacar Ngom: 20



Amadou Ba: 2.835



Idrissa Seck: 71



Aliou Mamadou Dia : 569



Serigne Mboup : 37



Papa Djibril Fall : 69



Mamadou Lamine Diallo : 14



Mahammed Boun Abdallah Dione : 281



Elhadji Malick Gakou : 07



Aly Ngouille Ndiaye: 28



El Hadji Mamadou Diao: 60



Bassirou Diomaye Diakher Faye: 15.341



Thierno Alassane Sall:23



Le taux de participation est de 49.22%.





Le déroulement paisible du scrutin, sans le moindre incident majeur signalé, illustre la maturité politique et le sens civique exemplaire de cette communauté, tout en soulignant l'efficacité des mesures prises par les autorités consulaires et la DECENA pour garantir une participation harmonieuse et sereine des Sénégalais résidant en Espagne.



Correspondance particulière de

Momar Dieng Diop /Espagne.







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook