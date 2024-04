Élection de Diomaye Faye : « il faut féliciter Ousmane Sonko qui s’est s’écarté pour permettre la victoire au 1re tour», selon le RPG de Alpha Condé Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2024 à 04:35 | | 0 commentaire(s)|

Guinée Atlanticactu / Conakry / Mamady Kondé Si le général Mamady Doumbouya a décidé d’être présent à Dakar pour les besoins de la cérémonie d’investiture du président Bassirou Diomaye FAYE prévue le 2 avril 2024, la formation de l’ancien président Alpha CONDÉ se réjouit de cette victoire de l’opposant tout en félicitant le leader de Pastef Ousmane SONKO qui a su faire preuve de grandeur pour permettre l’élection de son candidat dès le premier tour. L’ancien président Alpha CONDÉ actuellement en exil en Turquie a adressé ses vives félicitations au successeur de Macky SALL. Les cadres du RPG Arc-en-ciel n’ont pas tardé à réagir et en ont profité pour demander à la jeunesse guinéenne de suivre l’exemple du nouveau président sénégalais. Le secrétaire administratif du RPG Arc-en-ciel assure qu’il ‘« faut féliciter Ousmane SONKO qui, en bon démocrate, a vu l’enjeu et essayé de s’écarter pour laisser la place à celui qui peut. Il l’a fait et ils ont réussi ensemble. S’il avait dit : ‘c’est moi ou rien’, ils auraient perdu l’élection présidentielle ». « Nous félicitations le président Diomaye FAYE. C’est un jeune président qui a eu le courage de mobiliser la population, le peuple pour renverser la donne. Ils ont donné un grand exemple à l’Afrique toute entière et à la jeunesse guinéenne surtout qui, aujourd’hui est en train de patauger. On n’arrive pas à trouver la solution », indique l’ancien ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour Lansana KOMARA « cet exemple doit être suivi (…). Nous sommes à la disposition de tous les progressistes africains ».



