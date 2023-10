Élection et Place des Guides religieux : les vérités crues de Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine aux Sénégalais Rédigé par leral.net le Lundi 23 Octobre 2023 à 01:48 | | 0 commentaire(s)|

Le guide religieux des mourchachidine, Serigne Moustapha SY semble bien porté son choix sur la candidature d'Aliou Mamadou Dia de la coalition PUR, pour la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024.



Aujourd’hui lors de la grande cérémonie de découverte dudit candidat, ce dernier a lui aussi marqué sa présence, sans doute comme plusieurs autorités.



Son fils Cheikh ahmed Tidiane Sy, capitaine été aussi de sa délégation, d’ailleurs, c’est lui-même qui a été son porte-parole au présidium devant un énorme public.



Lors de son discours, Cheikh Ahmed a bien manifesté tout son soutien et celui de son père envers le candidat.



Face à l’implication des guides religieux sur le calendrier des élections, il a aussi dit ses vérités crues. Pour lui il est très important de leur accorder une oreille attentive mais surtout d’avoir leur vue sur les programmes pour le développement du Sénégal.



« Depuis Senghor, les guides religieux ont toujours eu une place dans l’histoire politique et cela doit se perpétuer » assure Cheikh Ahmed.

