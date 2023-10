Election présidentielle 2024 : Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, Boun Abdallah Dionne, Quels discours pour convaincre ? Comme ils avaient promis de le faire au cas où le président Macky Sall ne serait pas candidat, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao et Boun Abdallah Dionne ont finalement décidé d’être candidats à la présidentielle 2024. Ces trois personnalités, qui ont cheminé avec l’actuel le président Macky Sall depuis son accession au pouvoir soit plus de onze ans — plus pour Mahammad Dionne qui était déjà directeur de cabinet de l’actuel Président lorsqu’il était Premier ministre—, ont senti le besoin de rompre ce compagnonnage pour prendre leurs destins en main.

Même s’ils sont restés droits dans leurs bottes s’agissant de leurs candidatures et de leur volonté de rompre définitivement avec la mouvance présidentielle, certains observateurs continuent de soutenir que toutes ces candidatures bénéficient de l’onction du président Macky Sall.



Pour eux, cette pluralité de candidatures issues de son camp s’inscrit dans la même logique de reconduire la stratégie politique mise en œuvre lors des dernières élections. Ce pour que, dans l’éventualité d’un second tour, il puisse récupérer ces voix issues de sa famille politique.



Autrement, il serait difficile de comprendre la pertinence de voir aussi bien Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye et Mame Boye Diao défier l’autorité de leur mentor après avoir défendu bec et ongles sa politique.



Si l’actuel maire de Linguère a occupé les postes de ministre des Mines, de l’Intérieur et de l’Agriculture, celui de Kolda s’est vu confier les fonctions de Directeur des Domaines puis de directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations alors que Mahammad Boun Abdallah Dionne a été celui qui aura le plus duré à la Primature sous Macky Sall soit cinq ans.



Durant toute cette période, il avait en charge, en tant que Premier ministre, la mise en œuvre de la politique du chef de l’État. Et durant tout le temps passé au pouvoir pas une seule fois ces trois candidats n’ont critiqué la gouvernance du Président Macky Sall pourtant entachée de nombreux scandales !

De quoi installer le doute dans certains esprits à moins de cinq mois de la présidentielle. Des accusations de connivence et de cécité que les trois «gros» dissidents de la mouvance présidentielle rejettent en bloc même s’ils revendiquent être comptables en partie du bilan de Macky Sall.



Pour eux, cela n’empêche nullement qu’ils nourrissent l’ambition de vouloir s’inscrire dans une dynamique de proposer des offres programmatiques alternatives pour sortir le Sénégal de ses difficultés.



Mais si telle était leur volonté pourquoi alors ne pas l’afficher bien avant que le président Macky Sall ne se prononce dès l’instant que la politique de son candidat s’inscrit dans la continuité ?



Ou alors doit-on croire que c’est le choix porté sur la personne de Amadou Ba qui a guidé leur décision de maintenir leur candidature et non la politique mise en œuvre 12 ans durant ?



Dernière hypothèse : cherchent-ils à marchander leurs voix avec le candidat qui serait en pole position entre les deux tours en échange de postes dans son gouvernement ?

Sous tous ces angles, il serait très difficile à Aly Ngouille Ndiaye, à Mahammad Dionne et à Mame Boye Diao,surtout durant la campagne électorale, de convaincre des populations devenues de plus en plus éveillées et très conscientes des enjeux de l’heure.



Toujours est-il que, même si nul ne conteste leurs souhaits légitimes de devenir président, il serait tout de même intéressant, par souci de clarté, qu’ils se prononcent sur celui qu’ils vont soutenir en cas de deuxième tour entre le candidat de la majorité et celui qui serait issu de l’opposition. Cette clarification permettrait de mieux édifier l’opinion publique et lever toutes les suspicions autour de leurs candidatures aux contours toujours alambiqués en tout cas pour certains



