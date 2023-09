Élection présidentielle 2024: Les Maires élus de BBY de la région de Ziguinchor soutiennent la candidature du Premier ministre, Amadou Ba Les Maires élus de la Coalition Benno Bokk Yakkar de la région de Ziguinchor, affirment leur soutien inconditionnel à la candidature d’Amadou Ba à l'élection présidentielle de février 2024. D’après ces élus, Amadou BA réunit l’essentiel des qualités humaines, techniques et politiques attendues d’un Président de la République, pouvant consolider et conforter les avancées du Sénégal dans un contexte mondial d’une très grande complexité.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2023 à 03:08 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir placé leur confiance en Macky Sall, Président de la Coalition Benno Bokk Yakkar, qui a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat et a pesé de tout son poids pour le choix d’un candidat consensuel à même de perpétuer l’œuvre de construction du Sénégal Emergent, ils se réjouissent du choix porté sur Amadou Ba. Mais, ils croient fermement qu’il présente le meilleur profil pouvant les mener vers la victoire au soir du 25 février 2024



Ainsi, ils indiquent que le Président Macky Sall a fondé son choix sur une analyse minutieuse des compétences, de l'expérience et des valeurs d’Amadou Ba. Ils croient qu’Amadou Ba possède la vision, la détermination et la capacité à répondre aux défis futurs qui se posent au pays.



D’après ces élus, Amadou BA réunit l’essentiel des qualités humaines, techniques et politiques attendues d’un Président de la République, pouvant consolider et conforter les avancées du Sénégal dans un contexte mondial d’une très grande complexité.



« Nous avons foi en la capacité de mobilisation de nos partisans et à leur aspiration profonde à consolider la paix et les projets de développement de notre région en soutenant Amadou BA. Nous appelons donc tous les militants, partisans et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakkar de la région de Ziguinchor à se mobiliser massivement pour parrainer le Candidat Amadou BA, le Choix de notre leader, Macky Sall et le porte-étendard du Benno Bokk Yakkar », exhortent-ils.



Ailleurs, ces élus de la zone Sud restent convaincus qu’Amadou BA saura réunir les compatriotes épris d’unité, de paix et de prospérité pour prendre le relais du Président de la République, Macky Sall.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook