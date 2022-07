Elections Législatives 2022/ Aminata Touré à Gouloumbou : «Le Sénégal est uni et indivisible» La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) et sa délégation étaient à Gouloumbou, porte de sortie du Sénégal Oriental et point d’entrée du Fouladou. Elle rappelle à ces populations que le Sénégal est uni et indivisible.

En cette deuxième semaine de la campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet prochain, Aminata Touré, prenant la parole devant une forte mobilisation des militants de l’Alliance pour la république (Apr), se dit satisfaite de la parfaite harmonie et de la cohésion sociale dans lesquelles vivent les populations de ladite localité.



«Je salue votre cohabitation. Nous sortons de la région de Tambacounda pour entrer dans la région de Kolda. Le territoire des hommes fiers. Mais ici, vous nous avez donné une belle leçon de vivre ensemble. Partagez tout ce qui vous unit dans la paix et la cohésion sociale. Ça, c’est très important et c’est une très belle leçon pour tous.



Le Sénégal est uni et indivisible. La politique ne saurait jamais nous diviser», a lancé l’ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese).



