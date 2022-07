Elections Législatives 2022/ Mimi en Meetings à Gossas et Guinguinéo : Reconnaissance et gratitude exprimées à Macky Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juillet 2022 à 19:44 | | 0 commentaire(s)| La tête de liste de la coalition présidentielle, Aminata Touré, a eu droit à une mobilisation exceptionnelle sous le ciel menaçant de Gossas. Affluence qui n’a jamais faibli en dépit des grosses gouttelettes d’eau qui ont fini par tomber sur la place publique de Diakhao, un quartier au centre de la ville.



Pour la petite histoire, Gossas entretient un lien étroit avec Tata Mimi. Elle même rappelle l’ancrage de sa famille maternelle avec la cité. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Aminata Touré, qui a rendu un vibrant hommage à son successeur à la Primature, Mohamed Boun Abdallah Dionne, appelle les populations de Gossas à être reconnaissantes et à faire preuve de gratitude à l’endroit du Président Macky Sall. «En plus de vous donner deux Premiers ministres, Macky Sall a choisi une fille d’ici pour en faire la tête de liste de Benno Bokk Yakaar ».



Le département a pleinement profité du concept d’équité territoriale mis en œuvre par le gouvernement du President Sall. Ce qui explique aujourd’hui, les innombrables réalisations pour sortir définitivement Gossas de l’ornière.



Guingueneo suit la vague Bby



Auparavant, à Guinguinéo, la tête de liste et son convoi ont été reçus par une belle et forte mobilisation. Dans ce département où Benno contrôle neuf communes sur douze, les jeunes, par la voix de leur Porte parole, se sont engagés à voter massivement en faveur de Benno Bokk Yakaar. D’autant que les listes parallèles qui avaient porté préjudice à Bby aux locales ne sont plus qu’un mauvais souvenir.



Cette fois-ci, toute la mouvance présidentielle s’est retrouvée autour des investis de Benno Bokk Yaakaar. A l’image de Gossas, Guinguinéo a aussi bénéficié d’un programme d’assainissement et de construction de routes grâce au FERA. Sans compter le projet de relance du chemin de fer et l’érection de l’Université du Sine Saloum. Guinguinéo, d’après Pape Malick Ndour, Président du Conseil départemental, entend «assumer pleinement le bilan du Président Sall parce qu’il est positif ».



Même son de cloche chez Mimi Touré qui confie qu’en plus de «la réhabilitation du rail, la deuxième capitale du chemin de fer, derrière Thiès verra dans un futur proche, le relèvement du niveau de ses infrastructures s’intensifier »























