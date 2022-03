Elections: UJTL accuse Macky Sall et son camp de dérouler un agenda indigne L’Union des jeunesses travaillistes et libérales (UJTL) considère que le Président Macky Sall et son camp déroulent leur agenda indigne. Ledit agenda, regrette-t-elle, consiste à ravitailler à leur guise les droits des sénégalais, obtenus de hautes luttes pour simplement atteindre des objectifs, bassement politiciens.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Mars 2022 à 21:41 | | 0 commentaire(s)|

Au regard des dispositions du code électoral, l’article 27 stipule que : «Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales : à un citoyen jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L. 34 à L. 36», aucun sénégalais ne devait être confronté à des problèmes pour s’inscrire.



Cependant, depuis le démarrage des inscriptions sur les listes électorales, certains sénégalais rencontrent de réelles difficultés pour s’inscrire, particulièrement les jeunes primo-inscrits.



D’après l’Ujtl, le filtre de la carte nationale d’identité (CNI) est institué à dessein contre les jeunes empêche d’avoir un rush devant les commissions de révision exceptionnelle des listes électorales et ôte à ces derniers le droit fondamental de voter.



Toujours dans les subterfuges diaboliques du régime, les lenteurs administratives injustifiées pour le dépôt et l’obtention de la CNI ainsi que les lourdes contraintes associées à la délivrance du certificat de résidence. L’UJTL dénonce cette méthode savamment organisée pour écarter systématiquement des centaines de milliers de jeunes des listes électorales.



A cela, regrette-t-elle, s’ajoute le délai particulièrement court de la période de révision exceptionnelle des listes électorales, comme ce fut aussi le cas l’année dernière. Il est donc impératif de prolonger la durée de ces inscriptions afin de permettre aux citoyens sénégalais concernés de se faire inscrire sans contrainte.



Par conséquent, l’UJTL exige du Président Macky Sall la prorogation de la période de révision exceptionnelle des listes électorales. « Par ailleurs, notre pays dispose actuellement d’un fichier électoral frauduleux qui n’est pas fiable et qui doit impérativement être audité. »



L’UJTL exige un audit correct et crédible par les partis politiques à la suite de la mission de 2021 appelée audit du fichier électoral qui n’était en réalité qu’une simple revue sommaire. Cet exercice est très loin des vrais audits que le régime du Président Abdoulaye WADE avait effectués.



L’UJTL, à travers un communiqué, exprime également son soutien à toutes les forces vives qui combattent le parrainage déjà récusé par toute l’opposition. Elle appelle le régime de Macky SALL à ne pas s’inscrire dans un bras de fer inutile à propos du système de parrainage en violation de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO.



Pour arriver à des décisions consensuelles autour de toutes ces questions, l’UJTL appelle le Président Macky Sall à ouvrir personnellement des pourparlers sincères avec l’ensemble des coalitions qui ont participé aux dernières élections locales, sans exclusive.



