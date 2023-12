Elections de représentativité des centrales syndicales : Mballo Dia Thiam et la FGTS/B s’autoproclament parmi les vainqueurs

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Décembre 2023 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Après les élections de représentativité qui se sont déroulées sur toute l’étendue du territoire national, la fédération générale des travailleurs du Sénégal de Mballo Dia Thiam s’est autoproclamée parmi les centrales qui ont atteint les 10% pour siéger à la table des négociations nationales et internationales. En point de presse hier, vendredi à Dakar, la Fgts-B dit se fonder sur les résultats des procès-verbaux reçus. « Parmi les 12 centrales syndicales qui étaient en lice, cinq ont franchi le seuil de 10% de représentativité dont la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal /B (FGTS/B) C’est l’occasion pour moi de rendre un hommage appuyé à Feu Sidya Ndiaye qui s’est sacrifié pour l’émergence de notre organisation. » a souligné Mballo Dia Thiam. Et de poursuivre : « malgré les tentatives de déstabilisation de notre Centrale syndicale par des groupes internes et externes, nous avons pu tirer notre épingle du jeu en doublant notre score des élections précédentes. Cette performance qui témoigne de notre grande résilience est loin de refléter la valeur intrinsèque de notre organisation ». Pour les camarades de Mballo Thiam, ils doivent « leur percée fulgurante et une victoire éclatante, à la clarté et à la pertinence de notre discours qui prône la troisième voie et la centralité du travailleur, porté par des hommes et des femmes dont la détermination n’a d’égal que leur militantisme sans faille ».



Pour ce qui est de l’organisation du scrutin, la Fgts-B a déclaré que l’administration territoriale a failli dans plusieurs localités du pays notamment en ce qui concerne la polarisation. Une situation qui a engendré selon Mballo Dia Thiam l’abstention des électeurs. « Dans certains endroits, plusieurs milliers d’électeurs sont regroupés dans un ou deux bureaux de vote. Mais le plus ubuesque, ce sont des listes de nos camarades qui disparaissent comme par enchantement ». Et de réjouir du taux de participation qui s’est amélioré par rapport aux élections de 2017. Rappelons que les résultats provisoires n’ont pas encore été proclamés par la commission en charge d’organiser ses élections de représentativité syndicale.



SudQuotidien

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook