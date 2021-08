Elections départementales et municipales : la caution fixée à 15 millions FCFA Tant attendue, la décision est finalement tombée ce lundi 23 août 2021. Pour les Elections départementales et municipales , la caution est fixée à 15 millions FCFA .

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce qu’informe l’arrêté 027880 du 23 avril du ministre de l’intérieur. Versée par les partis, coalition ou groupement, la caution sera logée à la Caisse de dépôt et de consignation dont le Directeur général est chargé de son exécution (Vor photo)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos