Élections législatives/Résultats: Amadou Ba félicite PASTEF Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2024 à 23:57

XALIMANEWS: Dans un message sur Facebook, Amadou Ba, président de la coalition Jàmm Ak Njariñ, a salué la tenue pacifique et exemplaire des élections législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre, soulignant la maturité et le sens des responsabilités du peuple sénégalais. « En ce jour historique pour notre démocratie, vous avez démontré, par votre engagement […] XALIMANEWS: Dans un message sur Facebook, Amadou Ba, président de la coalition Jàmm Ak Njariñ, a salué la tenue pacifique et exemplaire des élections législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre, soulignant la maturité et le sens des responsabilités du peuple sénégalais. « En ce jour historique pour notre démocratie, vous avez démontré, par votre engagement et votre détermination, que notre Nation reste un modèle de participation citoyenne et de paix », a-t-il déclaré. Félicitant chaleureusement PASTEF pour sa victoire, Amadou Ba a qualifié ce résultat de « victoire pour notre démocratie et pour le Sénégal », rappelant que la politique doit avant tout être au service de l’unité et de l’intérêt général. Renouvelant son engagement à œuvrer pour la stabilité et le progrès du pays, il a conclu sur une note d’espoir : « Au-delà des compétitions électorales, c’est le Sénégal qui doit toujours gagner, et c’est le Sénégal qui a encore gagné aujourd’hui. »



Source : Source : https://www.xalimasn.com/elections-legislatives-re...

