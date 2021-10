Elections locales à Sakal: La base intronise Ousmane Sakal Dieng comme candidat naturel de BBY Les responsables politiques de l'APR dans la commune de Sakal, ont profité de la finale, présidée par le Conseiller spécial à la Présidence et coordonnateur APR de la commune de Sakal, dans le village de Ndièye Satoure, pour le plébisciter comme unique candidat pouvant faire gagner ladite coalition dans la commune de Sakal.

Le choix de ce jeune leader politique s'explique par le travail titanesque abattu par ce jeune et brillant expert financier dans les 133 villages de la commune, depuis son retour de France en 2016.



Responsable politique très apprécié et jouissant d'une popularité hors du commun dans cette zone, Ousmane Sakal Dieng travaille derrière le ministre maire Moustapha Diop et, a été l'acteur des victoires de la mouvance présidentielles dans la commune de Sakal ces dernières années.



Homme de développement, très proche des femmes et des jeunes, Ousmane Sakal Dieng étrenne de nombreuses réalisations sans être maire.



Les responsables politiques et les jeunes ont lancé un avertissement contre toute tentative de parachutage d'un autre responsable à la dernière minute.



Prenant la parole Ousmane Sakal Dieng a remercié les populations et a assuré être le candidat naturel de Benno et du Président Macky Sall, en déclinant son projet pour la commune de Sakal.



