Élections territoriales 2022 : les écologistes lancent « Alternative, les Verts » Rédigé par leral.net le Samedi 16 Octobre 2021

Pour aller à la conquête des collectivités territoriales lors des prochaines joutes électorales, les écologistes ont mis sur place la coalition « Alternative, les Verts ». Regroupant une dizaine de partis et mouvements écologiques, dont le Rassemblement des écologistes du Sénégal (Res, les Verts), Naatal Sénégal, l’Alliance des Verts (Adv) et l’Alliance des écologistes du Sénégal (Ades), […] Pour aller à la conquête des collectivités territoriales lors des prochaines joutes électorales, les écologistes ont mis sur place la coalition « Alternative, les Verts ». Regroupant une dizaine de partis et mouvements écologiques, dont le Rassemblement des écologistes du Sénégal (Res, les Verts), Naatal Sénégal, l’Alliance des Verts (Adv) et l’Alliance des écologistes du Sénégal (Ades), la coalition « Alternative, les Verts » a été officiellement portée sur les fonts baptismaux hier à Dakar. Les membres de cette coalition ont décidé d’unir leurs forces pour aller à la conquête des collectivités territoriales lors des prochaines joutes électorales. Cette coalition est basée sur le consensus que la priorité écologique est gage de paix, de stabilité sociale et de consolidation de la démocratie. « C’est en plaçant l’écologie à la source des décisions qu’adviendra l’ère du développement durable et inclusif au Sénégal. Nous visons à conquérir les communes et départements et, singulièrement, ceux plus affectés par les conséquences des travers écologiques et environnementaux, découlant du dérèglement climatique, de même que la problématique de la santé publique et du bien-être socioéconomique », a déclaré Mamadou Berthé, de l’Ades. Selon lui, leur projet politique, c’est d’édifier et de mettre en place une grande coalition de propositions autour d’un pôle idéologique fondé sur les valeurs de l’écologie. Ce, pour construire un Sénégal vert, solidaire, en respectant la biodiversité et les droits humains et en pratiquant la démocratie à tous les niveaux. « Nous avons un projet de société. Nous voulons un Sénégal démocratique avec un cadre de vie placé sur l’écocitoyenneté et la mise en œuvre par des citoyens informés et formés. Nous voulons bâtir une société de valeur qui respecte la protection de l’environnement, l’exploitation relationnelle des ressources naturelles, la lutte contre le gaspillage, la promotion de la parité et de la solidarité, l’éradication de la pauvreté, la promotion des énergies renouvelables », a-t-il ajouté non sans indiquer que cette dynamique de développement s’édifiera avec la coopération et les actions solidaires de tous les peuples du monde. Aliou DIOUF



Source : http://lesoleil.sn/elections-territoriales-2022-le...

