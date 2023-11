Électrification et Connectivité : Macky Sall Impulse un essor historique dans le Sénégal oriental Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Novembre 2023 à 15:12 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de sa tournée économique dynamique dans le Sénégal oriental, le président de la République, Macky Sall, a marqué une étape historique, en lançant officiellement les travaux de la dorsale électrique 30kV BANDAFASSI-SALĖMATA. Sous l'égide du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), ce projet colossal s'étendant sur 69 km, promet d'illuminer la vie de 32 villages, ouvrant ainsi la voie à un accès à l'électricité pour plus de 23 000 citoyens, répartis dans cinq communes : Bandafassi, Dar Salam, Éthioli, Ninéfecha et Kévoye.



La dorsale électrique, caractérisée par une ligne principale de 30 kV en câble 148 mm² et deux postes pré-fabriqués MT/BT, sera complétée par une ligne d'alimentation des villages de 105 km, utilisant des câbles de 30 kV en 54,6 mm², avec 31 postes MT/BT et 82 km de lignes BT. Un projet qui, une fois achevé en six mois, représentera bien plus qu'une simple avancée technologique. Il s'agit d'un levier de développement, offrant aux communautés rurales, un accès essentiel à l'électricité et ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités économiques.



Le Président Sall a souligné l'importance stratégique de ces initiatives en rappelant la construction de ,1500 Km d’autoroute électrique pour un investissement massif de plus de 400 milliards de francs Cfa, dans le secteur de l'électrification. Cet engagement financier démontre la volonté du gouvernement, de garantir un accès universel à l'électricité dans la région, propulsant ainsi le Sénégal oriental vers un avenir énergétique plus durable et équitable. « Je souhaite faire de cette région un pôle d’excellence, un pôle d’émergence et un lieu de production de la richesse. Et qui va profiter aux populations et à la jeunesse de Kédougou. Je voudrais vous rassurer que mon engagement de donner à l’assemble des Sénégalais, l’accès universel à l’eau potable et l’électricité, va être un objectif qui sera atteint à l’horizon 2026 . »



Par ailleurs, le chef de l’Etat a demandé au ministre du Pétrole et des Energies, d’accélérer à la mise en œuvre de la première phase du programme d’urgence d’électrification rurale. En vue de l’accès à l’électricité dans la région de Kédougou, pour 86 collectivités. S’agissant du programme national des lampadaires solaires, le Président Macky Sall s’engage à donner 200 lampadaires par commune, pour faciliter l’éclairage dans ces localités.



En parallèle, cette tournée économique a été marquée par l'inauguration de la route Kédougou-Salemata et le lancement des travaux de la route de Dindéfelo, deux projets totalisant 85,5 km et financés à hauteur de 39 milliards FCfa. Ces infrastructures routières, inscrites dans la etLtre de politique sectorielle des transports, représentent un axe sous régional crucial, destiné à faciliter le flux du trafic entre la Guinée, le Sénégal et le Mali. La construction de ces routes devrait non seulement renforcer la connectivité régionale, mais également, stimuler le développement économique, en facilitant le commerce et les échanges entre les pays voisins.



Cette série d'initiatives ambitieuses positionne le Sénégal oriental sur la voie du progrès et du développement durable. La conjonction de l'électrification rurale et de la mise en place d'infrastructures routières essentielles, promet d'apporter des changements significatifs dans la vie quotidienne des habitants, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus lumineux et plus connecté pour la région.

