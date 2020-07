Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Élégie pour un père valeureux , Baay Ibra Bane! Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juillet 2020 à 21:05 | | 0 commentaire(s)| Huit jours sans toi me semble déjà une éternité cher père Ibra Bane! Nous pensions te connaître mais nous ne t’avons vraiment découvert qu'à tes funérailles papa. Tes pairs et compères, nos pères, ont confirmé ta générosité. Ils ont tous parlé de toi, de cette part de toi que tu cachais. Ils ont parlé de ta générosité, des dépenses que tu assurais discrètement pour ces nombreuses familles sans tambours ni trompettes, de ces soutiens moraux et matériels que tu dissimulais derrière ta sagesse. Pour nous, tes enfants que tu as su éduquer de la meilleure des manières, tu as été un père merveilleux , un véritable guide, un faiseur d’humains. Tu a été un don du Ciel, un repère, un pilier, notre unique héros !



Toute ta vie durant, tu a été indépendant et jamais tu n'as demandé un sou à l'un de tes enfants. Jamais, car tu nous a appris à saisir le sens du devoir et à le faire sans attendre. Tu as été l’humilité personnifiée !

Huit jours que tu es sous terre mais elle ne peut tuer ta glorieuse action papa. Nous te pleurons Baay Ibra Bane, soeurs et frères en choeur, mais tous et toutes soulagé(e) s de savoir que tu as été le lien et le liant entre tes anciens camarades de service, tes congénères des randonnées pédestres ! Tu as été pieux, juste et équitable envers tes proches et ceux qui ont croisé ton chemin! Tu as été le meilleur père dont nous aurions pu rêver! Tu as été un homme véridique, courageux, sobre et élégant d’esprit et d’une culture générale irréprochable !



Aujourd’hui que tu es parti vers Allah, à qui tu as consacré ta vie, tes orphelins, tristes et sereins mesurent l’abime social que tu laisses et que personne ne pourra combler. Papa, Baay Ibra Bane, nous sommes fier(.e)

s d’être tes enfants, d’avoir eu la chance de beneficier de ta protection, d'avoir été eduque(e) s dans l'entente cordiale et fraternelle.



Mon père, dis-moi ton secret! Tu as réussi la prouesse de faire de tes deux epouses des soeurs et complices et jamais éclat de voix ne jaillit entre elles. Aucun étranger ou voisin ne peut dire qui est est enfant de quelle épouse de Ibra Bane. Jamais, père, il n’y eut la plus petite dispute entre tes enfants. Tu nous a soudés , tu as fait de nous des jumeaux et des jumelles qui avons toujours partagé tout en famille. Et moi qui porte le nom du père de ma tante et co épouse de ma mère! Quel symbole ! Tu as fondé une famille unie et solidaire !



Tu peux dormir tranquille dans le meilleur lit du Paradis: tu nous a préparés à affronter la vie, à ne pas la subir, à la dompter pour être au service de l’humain.

Mission accomplie valeureux père à la vie glorieuse. Pire Goureye te pleure, Dakar te pleure, le Sénégal te pleure et prient avec ta famille unie. La torpeur a envahi Kébémer, ton Kébémer, qui t’adopta et dont tu as été le fils et serviteur, Nioro, la pieuse dont le sol sanglote depuis ton départ, père, et à qui repond Sokone dont le cœur, vide, tonne de mille regrets ?

Repose en paix Baay Ibra Bane!

Ton fils Mamadou Ndoye Bane qui te remercie et te pleure.



