Eléments de réponse à Moussa Sy suite à l'émission yonn wi de la RFM Nul ne peut diffamer le Président de la République sans frais. Que Moussa Sy se le tienne pour dit. Lugubre politicien de 5ème catégorie qui n'a comme arguments que l'insulte, la calomnie et la diffamation, hier boy de Pape Diop, aujourd'hui complice de Khalifa Sall, Moussa Sy doit savoir que le Président Macky Sall n'est pas son égal. Sur aucun plan. Au propre comme au figuré.



Donc qu'il arrête.



Le Président Sall n'a rien à voir avec ce mécanisme de fraude et de détournement de deniers publics mis en place astucieusement par Khalifa Sall, avec ses sacs fictifs de riz et de mil.



La seule et vraie question à laquelle il faut répondre aujourd'hui est pourquoi le délinquant financier Khalifa Sall et sa bande ont voulu berner, et le conseil de la ville de Dakar, et l'Etat du Sénégal en usant de fausses factures pour justifier leurs forfaitures. Khalifa Sall n'a qu'à l'expliquer au tribunal s'il en a les réponses. A l'évidence il n'en a pas d'où son refus systématique d'aller au procès. Quand viendra le moment de traiter du fond, ne soyez pas étonné que ses avocats boudent le tribunal. Juste pour refuser de voir la réalité en face. Mais dura lex sed lex comme disent les latins.



Moussa, tu dois avoir honte d'avouer avoir volé l'argent des sénégalais. Tu te dis complice donc receleur au vol orchestré par Khalifa sall. Tu viens de confirmer que l'argent de la caisse d'avance était destiné aux politiciens dont toi même. Au lieu d'apporter des éléments de clarifications fiables, tu as enfoncé d'avantage ton nouveau leader car tu en auras eu des parrains dans ta vie de politicien.



Je dirai pour conclure que le tribunal détient désormais avec Moussa Sy, un aveu de taille qui démontre à suffisance la culpabilité de Khalifa sall.





Honorable député Alioune Badara Diouf.

Responsable politique APR parcelles assainies

