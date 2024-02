Élevage: Amadou Ba, Premier Ministre réceptionne 1300 génisses gestantes à haut potentiel de laitier Après la réception de 312 géniteurs « Guzera » à l’ENSA de Thiès le samedi 27 Mai 2023, le Premier Ministre Amadou BA a , encore au nom du Chef de l’État Macky SALL, réceptionné 1300 génisses gestantes à haut potentiel de laitier ce samedi 24 février 2024 dans la Ferme agro-pastorale de Niague. Hormis les génisses, cette 5 eme opération compte aussi 100 taureaux laitiers, 200 chèvres laitières et 100 brebis Îles de France et Laczune Broutards charolais et Limousins.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Février 2024 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|

À son arrivée, le Premier Ministre a été chaleureusement accueilli par le Ministre de l’Elevage et des Productions animales Daouda DIA et les autorités administratives compétentes de la localité. À cet effet, ce fut une visite guidée pour le Chef du Gouvernement qui a découvert le gros potentiel de la ferme Agro-pastorale de Niague (Parcelle de culture fourragère, Matériels agricoles, Ensilage, Visites Elevage (Veaux, génisses ANIPL 3, 4 et 5) sous la guidée de l’Association Nationale pour l’Intensification de la Production Laitière (ANIPL) en synergie avec les experts du Ministère de l’Elevage et des Productions animales (MIPA).



Ainsi? ces génisses à haut potentiel laitier sont composées de plusieurs races comme Holstein, Jersiaise, Montbéliarde, Normande et Brune des Alpes.



Revenant sur la cérémonie, Mamadou BA, le Président de l’ANIPL s’est réjoui de la visite du Premier Ministre Amadou BA qui a représenté le Chef de l’Etat Macky SALL parti en voyage.





Par la suite, le Maire de Tivaouane Peul Papis DIOP a réservé un accueil chaleureux au Premier Ministre Amadou BA et toute sa délégation. Ensuite, c’est Dieynaba SIDIBE, représentante des Organisations Privées (OP) qui a remercié le Premier Ministre de sa présence ainsi que le Chef de l’Etat. « Nous sommes contentes de la réception des animaux. Ce qui constitue une opportunité pour les femmes en créant des emplois », a-t-elle indiqué. Elle a également demandé au Premier Ministre des Kiosques à lait pour les femmes dans la région de Dakar.



Dans cette lancée, c’est Ismaila SOW, Président de la Maison des Éleveurs qui a aussi souhaité la bienvenue au Premier Ministre. Il a annoncé que les génisses sont une opportunité pour les éleveurs.



Arona Gallo BA a également souhaité la bienvenue au Premier Ministre Amadou BA. Il a adressé ses remerciements au Ministre de l’élevage ainsi que le Président Macky SALL pour cette cinquième édition.

Philippe Dumas, un partenaire de l’ANIPL a magnifié le travail de sape du ministère.



L’avant-dernière intervention est celle du Président de l’ANIPL. Sur ce, Mamadou BA a remercié le Premier Ministre Amadou BA d’avoir présidé cette 5 ème cérémonie de réception d’animaux à haut potentiel laitier. Le Président de l’ANIPL a salué la subvention de l’Etat à hauteur de 50% . Dans cette optique, il a magnifié la vision du Président Macky SALL pour une autosuffisance en produits laitiers, un des piliers de la stratégie alimentaire incorporée dans le Plan Sénégal émergent (PSE). Il a fait l’annonce du second lot au courant de l’année 2024 .



La cérémonie s’est clôturée avec l’allocution du Premier Ministre Amadou BA. À l’entame de son allocution, le Chef du Gouvernement a magnifié cette cinquième opération, fruit d'un partenariat solide entre le Gouvernement du Sénégal et l’Association Nationale pour l’Intensification de la Production Laitière (ANIPL). Le Premier Ministre est également revenu sur les bienfaits de la production laitière qui « offre des perspectives de développement économique durable, en créant des emplois décents, en stimulant les investissements et en renforçant la résilience de nos communautés ».



Au terme de son allocution, Amadou BA a réaffirmé « l'engagement indéfectible du Gouvernement à soutenir le développement de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal en promettant de travailler main dans la main avec nos partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir une croissance économique inclusive, durable et équitable ».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook