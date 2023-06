Elimination du paludisme : Sur 79 districts les 43 districts sont en prêt élimination Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 13:39 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de l’atteinte des objectifs liés à l’élimination du paludisme, à l’horizon 2030, le Sénégal sur pratiquement 79 districts est en prêt élimination, sur les 43 districts, souligne Doudou Sène, coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) au Sénégal. Le Docteur Doudou Sène sollicite plus d’engagement des collectivités territoriales et […] Dans le cadre de l’atteinte des objectifs liés à l’élimination du paludisme, à l’horizon 2030, le Sénégal sur pratiquement 79 districts est en prêt élimination, sur les 43 districts, souligne Doudou Sène, coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) au Sénégal. Le Docteur Doudou Sène sollicite plus d’engagement des collectivités territoriales et du secteur privé dans la lutte contre le paludisme. Selon Dr Doudou Sène «toutes les stratégies à efficacité prouver sont actuellement à l’épreuve sur l’étendue du territoire national». Le coordonnateur du PNLP plaide pour «pour l’achat d’un certain nombre d’intrants auxquels les partenaires souhaitent encore d’efforts supplémentaires pour une acquisition complète». O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/elimination-du-paludisme-sur-7...

