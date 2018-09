Éliminatoires CAN 2019 : Madagascar-Sénégal ce dimanche à 11h30 GMT

Sortie dès le premier tour à la dernière Coupe du monde, l’équipe du Sénégal doit se reprendre à Madagascar, ce dimanche (11h30 GMT), pour conforter sa première place dans le groupe A des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019.

Même si les Malgaches ne font pas peur, les « Lions » et surtout leur sélectionneur Aliou Cissé jouent gros après s’être fait accablés par la presse locale suite à l’échec au Mondial russe. Le technicien doit notamment régler le cas Sadio Mané, faisant partie des principaux joueurs épinglés. Surtout que le joueur de Liverpool est très attendu. A Antananarivo, ce dimanche, l’objectif pour lui et ses coéquipiers sera donc de renouer avec le succès afin d’effacer la désillusion de Samara. D’autant que dans l’autre rencontre du groupe A, la Guinée Equatoriale a battu (1-0) le Soudan et talonné les Lions avec trois points. Un succès serait synonyme de 6 points avant le déplacement à Khartoum en octobre. Mais, un faux pas à Tana serait assez incompréhensible quand on sait que sur le papier, le Sénégal est supérieur au Madagascar.

Un match capital qui nécessite aussi quelques changements dans le 11 de départ après les forfaits de Gana Gueye, Mbaye Niang et Sabaly. Cela vaudrait bien le coup face à des Barea qui seront très motivés chez eux.

Voici le 11 probable des Lions

Alfred Gomis-Lamine Gassama, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Adama Mbengue-Alfred Ndiaye, Cheikh Ndoye, Sadio Mané-Ismaïla Sarr, Keita Baldé, Moussa Konaté.

Mamadou Salif GUEYE (IGFM)





