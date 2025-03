Éliminatoires mondial 2026 : Le Sénégal bat le Togo 2 Buts à 0 et reprend la 2e place de la poule B Les Lions se sont relancés dans la course à la qualification du mondial 2026, en s’imposant devant le Togo sur la marque de 2-0. Un match qui comptait pour la sixième journée de la poule B. Avec ce résultat, le Sénégal totalise 12 points +7 et reprend la deuxième place derrière la Rd Congo (13 points) qui a battu la Mauritanie par 2-0. Le Soudan qui a été tenu en échec (1-1) par le Soudan du Sud est actuellement 3e avec 12 points +6.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Mars 2025 à 00:29



Ousseynou Wade