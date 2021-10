Elle drogue sa grand-mère, vole argent et bijoux d'une valeur de 10 millions F CFA pour son... En amour, on ne recule devant rien. ou du moins, cette jeune fille de 17 ans, mineure et qui n'a pas froid aux yeux. Uniquement pour les "beaux yeux" de son mec de 21 ans, à peine plus âgé qu'elle.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Octobre 2021 à 07:52 | | 0 commentaire(s)|

En effet, L'Observateur assimile son acte à du vol et association de malfaiteurs, constituée entre autres de l'incriminée et de son petit ami.



Pour "financer" son copain de 21 ans, la fille de 17 ans, avait déjà prévu un plan machiavélique pour combler son petit ami qui le pressait d'en finir avec sa grand-mère.



Elle finit par la droguer avec des somnifères à terrasser un éléphant. Ensuite elle dérobe de l'argente t des bijoux d'une valeur de dix (10) millions F CFA.



Le bonhomme qui a encaissé et dépensé était en cavale depuis l'éclatement de l'affaire. Mais son escapade a fait long feu. il a été arrêté et jugé ce vendredi au tribunal.

