Elle lacère le visage de Ndèye F. S. : Ndeye . D placée en garde à vue Pour une banale histoire de linge, la dame Ng. D. s’est fait ouvrir bêtement les portes de la prison. Selon les sources de « L’As », tout serait parti d’une dispute à la terrasse de la maison.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juillet 2021 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

La dame Ndèye D. entend sa grand-mère en train de se disputer avec sa voisine Ng. D. Sur ce, elle se rend à la terrasse pour y voir un peu plus clair. Venue faire la médiation, Ndèye sera abreuvée d’injures par leur voisine Ng. D..



Mais cette dernière qui était déterminée à solder ses comptes avec Ndèye revient à la charge pour lui lacérer le visage. Grièvement blessée, Ndèye F. S. se rend alors dans une structure sanitaire de la place pour des soins intensifs. Elle revient avec un certificat médical d’incapacité temporaire de travail de 10 jours.



Munie du document, Ndèye F. S. dépose une plainte au parquet contre Ng. D. Elle a réfuté les accusations devant les enquêteurs. Mais elle sera enfoncée par la grand-mère de Ndèye qui soutient que Ng. D. l’a traitée de sorcière avant de jeter son linge par terre.



Suffisant alors pour que Ng. D. soit placée en garde à vue avant d’être déférée au parquet pour coups et blessures volontaires



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos