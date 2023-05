Elle succède au regretté Palla Samb : Madame Dieynaba Ba Dème élue maire de Fann Point E Amitié

Selon plusieurs sources, Dieynaba Bâ a gagné le fauteuil au second tour face à Malick Diop de Benno Bokk Yaakaar, qui a déjà occupé le poste entre 2009 et 2014, et Codou Diène, la première adjointe au maire. Elle va ainsi continuer le mandat de Palla Samb, maire élu lors des élections locales de janvier 2022, mais décédé en mars 2023.



« Je n’ai pas les mots, mais je voudrais juste dire que je viens de remplacer un jumeau en l’occurrence feu Palla Samb » a déclaré la maire tout juste après son élection