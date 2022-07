Émigration : Une pirogue avec 39 migrants en provenance du Sénégal, accoste aux Îles Canaries (vidéo)

C’est aux environs de 13 heures (GMT) que les Gardes-côtes espagnols ont été avisés de l’arrivée d’une pirogue de migrants clandestins au niveau des Grandes Canaries. Seuls 39 ont survécu selon les témoignages des survivants secourus par la Croix-Rouge espagnole qui a acheminé 4 d’entre eux dans une structure médicale du fait de leur état de santé.

Pour Helena Maleno Garzōn qui dirige une association d’aide et d’accueil aux migrants, ” Il y a une recrudescence des arrivées de pirogues de clandestins. Malheureusement, le nombre de morts et de disparus continue d’être un mystère pour les autorités”.

” Cette pirogue qui a réussi à parvenir jusqu’aux Grandes Canaries a été devancée ces dernières 24 heures par des arrivées de 54 personnes (10 femmes et 1 enfant) venues par arrive Lanzarote, 111 migrants (3 femmes et 1 enfant) partis de Laayoune pour venir à Fuerteventura, un convoi composé de 16 personnes maghrébins arrivés par Almería”.