Émigration clandestine : Pour Thierno Bocoum (AGIR), « nul doute sur la responsabilité totale l'État » Invité de Leral Tv, Thierno Bocoum du mouvement Alliance Générationnelle pour les Intérêts de la République (AGIR) a aussi abordé un volet qui quotidiennement fait le Bad Buzz de l’actualité : La migration clandestine. Pour le leader du mouvement AGIR la responsabilité de l'État est totale... car de nombreux secteurs sont fragilisés avec sa politique.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Novembre 2020 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Pour Thierno de nombreuses vidéos témoignent de l’ampleur de ce phénomène qui touche plusieurs familles, plusieurs quartiers, plusieurs localités. Mais selon lui c’est un mal qui vient s’ajouter à un autre : le chômage, la précarité, le manque de moyens et de solutions face aux besoins naturels



Selon le leader de AGIR la responsabilité de l'État est totale et il faut comprendre... car de nombreux secteurs sont fragilisés avec sa politique.



Les pêcheurs ont leur emploi, mais souvent les licences de pêche raflent tout, le cultivateur a son champ et ses besoins, le foncier s’aggrave à sa précarité



Cependant, il encourage les jeunes à l’auto entreprenariat, car souvent et c’est son constat dans des pays visités, on peut même des sénégalais mendier dans leurs pays d’accueil. Alors qu’avec de la persévérance et le minimum (comme les sommes investies dans la migration clandestine) d’autres réussissent…Entretien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos