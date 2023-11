Émigration irrégulière : un couple dans le pétrin pour tentative de trafic de migrants et d’escroquerie emedia.sn-Le couple Youga et Sokhna était à la barre du Tribunal de grande instance de Mbour pour tentative de trafic de migrants et d’escroquerie. Le parquet a requis une peine de six mois de prison ferme pourquoi ce couple qui habite Kayar et qui est maintenant en prison à Mbour, loin de ses quatre enfants.

Ils étaient sept candidats à l’émigration qui avaient rêvé du voyage pour Espagne, en pirogue. Chacun d’eux avait mis la main à la poche et l’argent remis à la dame Sokhna qui dit avoir simplement agi «par générosité» et pour le compte de pêcheurs qui ont organisé le voyage.



Parmi eux, il y avait un nommé Khadim Faye qui a quitté le Maroc pour rentrer au bercail, rien que pour émigrer. Il a réclamé en plus des 300 000, le billet du voyage périlleux, celui de son vol de l’Espagne vers le Sénégal. Tous ont déclaré avoir remis leur argent à la prévenue, entre 250 000 et 300 000 FCFA.



«Tout ce qu’ils m’ont donné, je l’ai remis au propriétaire de la pirogue. J’agissais simplement par générosité. Mon mari m’a même reproché de m’occuper des autres au point de me mettre dans des difficultés. Ils nous ont sévèrement battus mon mari et moi», a déclaré la prévenue.



Quant à son mari, il dit n’être en rien mêlé dans cette affaire tout en regrettant d’avoir été battu et la porte de sa maison où les candidats logeaient endommagée par ces derniers.



«Certains font de l’émigration irrégulière leur gagne-pain. Ils font croire qu’ils ont des pirogues pour arnaquer les candidats. Les deux prévenus sont tous impliqués. Youga Touré est aussi impliqué que son épouse. C’est lui qui prenait en charge leur alimentation. En vérité, aucune pirogue ne devait partir pour l’Espagne. Rien que des mensonges et des mises en scène. Je requiers la requalification de tentative de trafic de migrants en escroquerie et une peine de six mois de prison ferme pour les prévenus», a dit le représentant du parquet.



«Il n’y a aucune preuve de nature à asseoir le délit d’escroquerie pour mon client. Les parties civiles ont affirmé ne l’avoir jamais appelé, ni lui avoir remis de l’argent», a plaidé Me Ndiaye, l’avocat de Youga Touré.



«Les candidats ne doivent pas être considérés comme des victimes»

Quant à Me Abdoulaye Tall, l’avocat de la prévenue, il a souligné qu’elle n’est dans cette affaire qu’une «intermédiaire».



«L’émigration clandestine n’a pas livré tous son lot de secrets et de victimes. Elle est une infraction à la loi pénale. Les candidats ne doivent pas être considérés comme des victimes parce qu’elles ont activement participé à l’opération. Les victimes, ce sont les intermédiaires comme ma cliente qui, le plus souvent, ne gagnent qu’une place pour leur fils ou leur neveu», a-t-il ajouté.



«Sokhna Mbaye a été abusée dans sa naïveté et sa légèreté. Pour se sauver du lynchage, elle a crié au viol. Ce couple a été ligoté, jeté dans la malle d’une voiture, battu et humilié. C’est ce couple meurtri qu’on vous demande, Madame la Présidente, de condamner à six mois de prison, séparé de leurs quatre enfants. En plus, ma cliente est sujette à des crises épileptiques depuis le bas âge», a dit Me Tall.



L’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre prochain.

