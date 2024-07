Emission « Mon Heure d’Afrique » : La 7ème édition consacrée à la piraterie en Mer rouge et dans le Golfe d’Aden

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2024 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, dans ce numéro consacré à la sécurité en Mer rouge et dans le Golfe d’Aden, le Pdg du groupe Fort Roche, basé à Londres, discute des conséquences pour la Somalie de ce regain de violence dans la Corne de l’Afrique du aux attaques des Houthis venus du Yémen et soutenus par l’Iran.

«Diffusée en version doublée en français mardi 2 juillet à 15H00 Gmt sur la chaine TV du groupe Financial Afrik, l’émission sera disponible, ensuite, pour diffusion par les télévisions africaines qui en feront la demande », informe le communiqué.



Pour cette nouvelle édition de «Mon Heure d’Afrique », trois reportages ont été réalisés en Somalie, à Djibouti et en Ethiopie. Déjà meurtrie par trente ans de guerre civile, la Somalie connait une nouvelle recrudescence de la piraterie, après la relative accalmie des dix dernières années. Situé en plein cœur de la Mer rouge, ajoute la même source, Djibouti, où patrouillent les flottes du monde entier, occupe une place stratégique dans la région. Ce voisin de la Somalie a réussi à tirer son épingle du jeu, profitant de l’interruption du commerce maritime du fait des attaques houthis grâce à son port où stationnent les vaisseaux attaqués. L’Ethiopie, qui compte quelque 123 millions d’habitants, a perdu son accès à la mer en même temps qu’elle perdait la guerre en Erythrée en 1991. Pour échapper au surcout imposé par Djibouti dans l’utilisation de ses facilités portuaires, Addis Abeba a signé, le 1er janvier 2024, un Protocole d’accord (MoU) avec le Somaliland concernant le port de Berbera. Ce qui a provoqué l’ire de la Somalie puisque le Somaliland n’est pas reconnu internationalement.



Abshir Aden Ferro a également été challengé par deux éminents experts : l’ex représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies (Rssg) en Somalie de 2007 à 2010, Ahmedou Ould Abdallah, lui a demandé comment il comptait régler le problème du conflit avec le groupe armé Al-Shabab s’il remportait les élections présidentielles en 2026.



L’expert de la géopolitique de l’Iran, David Rigoulet-Roze, chercheur rattaché à l’Institut français d’analyse stratégique (Ifas), chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) et rédacteur en chef de la revue Orients stratégiques l’a interrogé quant à lui, à double titre : d’une part, sur la manière dont il souhaiterait faire évoluer la mission de l'Eunavfor qui lutte contre la piraterie en Somalie, depuis 2008, dans le cadre de la mission Atalante. Et, d’autre part, comment, il compte positionner son pays, la Somalie, situé sur une voie de navigation mondiale stratégique en Mer rouge et dans le Golfe d’Aden, face aux rivalités de grandes puissances comme les Etats-Unis et la Chine, mais aussi de puissances émergentes comme la Turquie, les Emirats arabes unis (Eau) et, bien sûr, l’Iran.



Conçue et réalisée par la journaliste Christine Holzbauer Guèye, l’émission «Mon Heure d’Afrique » défend -depuis son lancement en 2021- un point de vue africain indépendant par le biais de reportages réalisés en Afrique par des télévisions africaines partenaires. Spécialiste de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ce reporter chevronné a sillonné le continent en tant que correspondante de grands journaux français à partir de Bamako (Mali) puis de Dakar (Sénégal), où elle a vécu plus de quinze ans, avant son retour en France en 2016.



Adou FAYE







Source : L’homme d'affaires franco somalien et candidat aux élections présidentielles en Somalie, Abshir Aden Ferro, est l’invité de la septième édition de l’émission «Mon Heure d’Afrique ».Source : https://www.lejecos.com/Emission-Mon-Heure-d-Afriq...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook