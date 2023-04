Emploi des jeunes: « A vous les jeunes (..) je mesure pleinement vos rêves, vos aspirations et ambitions légitimes » (Macky Sall) Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2023 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir témoigné ses honneurs aux forces de défense et de sécurité, le Chef de l’Etat, Macky Sall a rendu un vibrant hommage à la jeunesse sénégalaise. C’est à l’occasion de son discours à la nation marquant la célébration du 63ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.



« Demain (4 avril: Ndlr) aux côtés de nos vaillantes Forces de défense et de sécurité, notre jeunesse vibrante sera aussi à l’honneur à la Place de la Nation, parce que c’est elle, qui, assurant la relève, porte nos espoirs pour le futur. A vous les jeunes, je voudrais vous dire, que je mesure pleinement vos rêves, vos aspirations et ambitions légitimes d’être utiles à vous-mêmes, à vos familles et à votre pays. Vous restez au cœur de mes préoccupations.



C’est le sens des investissements que nous continuons de faire dans l’éducation et la formation, y compris pour nos daara modernes », a soutenu le président de la République.



Il a dans ce contexte relevé le sens des politiques de soutien de l’Etat à l’employabilité, par l’enseignement du savoir-faire.



« Dans tous les pays, l’expérience montre que si la diffusion de connaissances livresques permet d’avoir un diplôme, elle ne suffit pas pour offrir la qualification nécessaire à l’emploi ou à l’auto emploi. C’est pourquoi nous développons davantage l’enseignement professionnel pour mieux préparer notre jeunesse à la vie active.



Nous voulons qu’à chaque niveau de formation et de diplôme, corresponde un niveau de qualification qui facilite l’insertion dans le marché de l’emploi. C’est ce que nous faisons avec succès dans nos Instituts supérieurs d’Enseignement professionnel, (ISEP). Et c’est ce que nous comptons faire avec le Programme déjà finalisé de 38 Centres départementaux de formation professionnelle», a expliqué dans son discours le Président Sall.



Il renseigne qu’en même temps, la DER poursuit ses activités de financement, d’encadrement et de conseil en soutien aux femmes et aux jeunes, sur l’étendue du territoire national. Sur d’autres plan notamment le programme Xëyu Ndaw ñi et la convention Etat-employeurs, Macky Sall a avancé des chiffres concrets.



« Quant au Programme XËYU NDAW ÑI, il a généré à ce jour 63 650 emplois sur les 65 000 prévus ; alors que 14 150 jeunes débutants ont bénéficié de la Convention Etat-employeurs, sur l’objectif initial de 20 000. Le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) et les Agropoles s’inscrivent également dans la réponse à la problématique de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes, avec la création de pôles de développement économique dans nos terroirs», a déclaré le chef suprême des armées.



L’Etat entend faire encore plus pour l’emploi des jeunes avec l’exploitation prochaine des ressources gazières et pétrolières.



« Ainsi, en collaboration avec nos partenaires, l’Institut national du pétrole et du gaz a formé 78 ingénieurs et techniciens déjà opérationnels. D’autres sont en cours de formation. », a-t-il précisé.



En outre, à la faveur de la loi sur le contenu local, le Chef de l’Etat engage le secteur privé national à investir davantage dans la chaine de valeurs de la filière gazière et pétrolière afin de créer de nouvelles opportunités d’emplois et d’activités génératrices de revenus pour les jeunes.



« Je me réjouis de pouvoir échanger sur ce point et sur d’autres avec les dirigeants des organisations patronales au cours de l’audience que je leur accorderai dans les prochains jours.



Ce soir, je voudrais aussi saluer et encourager nos 32 500 jeunes agents recenseurs engagés pour les opérations du 5e recensement général de la population et de l’habitat prévu du 15 mai au 15 juin, afin d’actualiser nos données démographiques et statistiques. », a soutenu le Président Macky Sall.

