Emplois, Renouvellement Outils de Production, Exportation des graines vers la Chine…: La Sonacos est à l'agonie, alerte un délégué La société nationale de commercialisation des oléagineux risque de sombrer. C'est une alerte du délégué du personnel de l'huilier national. El Hadji Momar Dièye n'a pas manqué d'interpeller le chef de l'Etat Macky Sall. Des milliers d'emplois directs et indirects sont menacés. Interrogées, la cellule de communication de la direction n'a pas voulu s'y prononcer

Dans une lettre adressée au Président Macky Sall, El Hadji Momar Dièye a fait remarquer que 90% du personnel saisonnier est en chômage et que sur un objectif de collecte de 300.000 tonnes de graines coques la Sonacos n’en est qu’à 13.000 tonnes.



Pour le Délégué du personnel, la Sonacos SA est à l'agonie et si aucune mesure n'est prise pour l'alimenter en graines coques, les conséquences seront catastrophiques pour tous. C’est tout le sens de sa lettre adressée au Président de la République, Macky Sall.



Aux yeux du délégué du personnel, c’est ce dernier qui avait sauvé la Sonacos.SA des mains du groupe ADVEN'S, redoré le blason et revalorisé son capital. Dans sa lettre, El Hadji Momar Dièye a expliqué que pour un objectif de collecte d'arachides en graines coques estimé à 300.000T, la Sonacos n'en a que 13.000T à ce jour. Pis, ajoute-il, 90% du personnel saisonnier est déjà en chômage, et les employés permanents risquent de subir le même sort.



«Si les normes étaient respectées et la vraie quantité de graines produites communiquée par les services du ministère de l'Agriculture, en plus d'une bonne stratégie de prévision, de gestion et de management de la Sonacos par la Direction générale dirigée par Modou Diagne Fada, la situation critique actuelle ne se poserait pas.



D'ailleurs, le renouvellement annoncé des outils de production de la Sonacos à hauteur de 20 milliards n'est jusqu'ici pas mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre, Amadou Bâ, et c'est pourquoi depuis 04 mois, pour dire vrai, nos centrales thermiques sont à l’arrêt faute de pièces de rechange», a-t-on lu dans sa lettre. Laquelle ajoute qu’une politique de souveraineté alimentaire ne doit pas être un slogan vide. Elle doit être, selon El Hadji Momar Dièye, véhiculée par une stratégie concrète et évolutive.



À cet effet, il ajoute : «Les produits finis et semi-finis de la Sonacos surtout les tourtereaux, servent de matières premières à plusieurs industries dont NMA, SEDIMA, AVISEN, SETUNA, entre autres, qui satisfont le marché national en aliment de bétail et de volaille.



Par conséquent, l'exportation des graines d'arachides vers la Chine va impacter sur les employés des différentes industries susnommées et sur le cheptel qui va en pâtir», a-t-il fait savoir. Du côté de la cellule communication et Marketing de la Sonacos, le responsable, Babacar Ndiaye n’a pas voulu faire un commentaire

