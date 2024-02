En Direct CIACD : Cérémonie d’ouverture du Dialogue national

Le Président de la République, Macky Sall, donne le coup d'envoi ce lundi de la cérémonie officielle de Dialogue National, rassemblant les principaux acteurs politiques, les représentants de la société civile et les dignitaires du pays. Cette initiative vise non seulement à débattre de la date des prochaines élections, mais également à apaiser les tensions et favoriser la détente de l'espace public dans un contexte politique tendu.