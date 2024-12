En Soutien à Barth : Le préfet interdit la marche pacifique de la jeunesse de Dakar, ce vendredi Le Préfet rejette la Marche pacifique de la jeunesse Dakar avec Barth ce vendredi. Pour motif, la durée de la demande, allant de 3 jours francs minimum, avant le jour de manifestation et 15 jours au plus tard n’est pas respectée.

L’adjoint de préfet de Dakar a interdit la marche pacifique de la jeunesse de Dakar en soutien au Maire de la ville, Barthélémy Dias, révoqué de ses fonctions. Il précise que la demande de manifestation sur la voie publique qui doit être faite à l'autorité administrative compétente, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation, n’est pas respectée. Par conséquent, l’autorité administrative constate l'irrecevabilité de la déclaration.



Les jeunes ont donc pris acte de cette interdiction. « Nous prenons acte de cette décision et respectons les procédures administratives en vigueur. »



Ainsi, le collectif, constitué de jeunes, d'activistes, d'organisations citoyennes, de leaders politiques et de tous ceux soucieux de défendre la démocratie et les choix des citoyens, a déposé une nouvelle lettre d'information au préfet de Dakar. Cette lettre concerne la programmation d'une manifestation citoyenne qui se tiendra le 31 décembre 2024 à Dakar, pour défendre le choix démocratique des Dakarois et dénoncer toute tentative de manipulation de ce dernier.



Reste à savoir le 31 prochain, ce qui sortira de la Cour d’appel de Dakar où le maire considéré démissionnaire a introduit un appel. Une chose est sûre, l’attente risque d’être très longue pour Barth, Taxawu et les sympathisants du leader charismatique de l’opposition.







